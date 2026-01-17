Meloni a Tokyo alleati-amici

In visita a Tokyo, Meloni si confronta con temi distinti: momenti informali come una torta di compleanno al Kantei e selfie in stile manga, e questioni più complesse legate a dossier militari e accordi economici di grande entità. La sua presenza sottolinea l'importanza delle relazioni tra Italia e Giappone, tra incontri ufficiali e momenti di confronto più informale. Un viaggio che evidenzia il rapporto tra due paesi con interessi condivisi e sfide comuni.

Da una parte la torta di compleanno al Kantei e i selfie in stile manga, dall'altra i dossier militari e gli assegni miliardari. La missione asiatica di Giorgia Meloni si muove costantemente su questo doppio binario. La cronaca registra l'intesa con la premier Sanae Takaichi: "È appena diventata la mia migliore amica", confida la leader italiana. L'analisi politica, però, svela una partita ben più complessa. Dietro i sorrisi e l'incontro con il fumettista Tetsuo Hara, papà di Ken il Guerriero, l'Italia certifica un cambio di pelle: l'uscita dal rassicurante "giardino di casa" mediterraneo per entrare nello scacchiere globale.

Meloni da Tokyo: “Eventuale presenza in Groenlandia è da discutere in ambito Nato” x.com

Meloni a Tokyo, pranzo di compleanno con la premier giapponese #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/16/meloni-incontra-takaichi-crediamo-molto-nellalleanza-italia-giappone_129a9cd2-7dff-41d9-b343-7a1df3649657.html - facebook.com facebook

