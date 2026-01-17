Meghan Markle su Instagram | Quando il 2026 sembra proprio il 2016
Meghan Markle ha condiviso su Instagram un ricordo legato al 2016, confrontandolo con l’attuale anno 2026. Nel post, ha pubblicato un video della secondogenita Lilibet e una foto del primo viaggio in Botswana con il principe Harry, risalente al loro terzo appuntamento. La pubblicazione richiama un senso di continuità e ricordo di momenti significativi nella loro vita insieme.
Per Meghan Markle e per il principe Harry il 2016 è stato davvero un anno di svolta. Si conobbero grazie a un amico in comune e iniziarono a frequentarsi in segreto, sei mesi prima che il loro legame diventasse pubblico. «Ci siamo incontrati per un drink, e poi, ripensandoci, ci siamo detti: "Bene, cosa facciamo domani? Dovremmo rivederci"», avrebbe in seguito rivelato Markle nel corso dell'intervista di fidanzamento, nel 2017. Una storia diventata subito importate, tanto che dopo pochi incontri Harry la invitò a partire con lui. «Abbiamo campeggiato insieme sotto le stelle. Lei è venuta e mi ha raggiunto per cinque giorni, il che è stato assolutamente fantastico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
