Medico sconfigge l’Ausl in aula | no al rimborso da 480mila euro all’azienda per la morte di un paziente

Un medico di Forlì ha ottenuto una pronuncia favorevole in un procedimento legale contro l’Ausl Romagna, riguardante il decesso di un paziente nel 2011. La sentenza ha escluso il rimborso di 480 mila euro richiesto dall’azienda sanitaria. La decisione rappresenta un importante risultato giudiziario nel contesto delle responsabilità mediche e delle controversie sanitarie nella regione.

Forlì, 16 gennaio 2026 – Esce sconfitta l'Ausl Romagna da una sfida legale con un suo medico per la morte di un paziente nel 2011. Il distretto sanitario romagnolo chiedeva al professionista, per danno erariale, 480mila euro. Cioè i soldi che l'Ausl stessa aveva dovuto sborsare per risarcire gli eredi del deceduto. Indennizzo scattato a seguito di due sentenze civili contrarie: nel 2020 in primo grado del tribunale di Ravenna (sede legale dell'Ausl Romagna) e in secondo grado nel 2024 della Corte d'Appello di Bologna; verdetti che hanno condannato l'azienda sanitaria a rifondere i famigliari del paziente.

