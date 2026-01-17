Medici in pensione di nuovo in corsia Riccardi | Momento di straordinaria criticità

La Giunta regionale ha approvato ieri il disegno di legge "Misure urgenti e straordinarie in tema di tutela della salute", con l'obbiettivo di fronteggiare la carenza di medici che sta mettendo in difficoltà il sistema sanitario, anche in Fvg. La nuova norma approvata ieri consentirà alle aziende sanitarie di assumere i medici in pensione, ovviamente su base volontaria, come lavoratori autonomi con contratti fino al 31 dicembre 2026. "Con l'approvazione del disegno di legge urgente da parte della Giunta oggi contribuiamo a fronteggiare la limitata disponibilità di professionisti, permettendo alle Aziende di avvalersi dei medici già in pensione che si renderanno disponibili, — ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi — superando così l'attuale impossibilità per la Pubblica amministrazione di formalizzare nuovi rapporti di lavoro.

