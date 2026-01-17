McKennie-Juventus rinnovo fermo | il nodo è economico

La Juventus e Weston McKennie sono ancora distanti da un accordo per il rinnovo del contratto. Nonostante il ruolo importante del centrocampista statunitense sotto la guida di Luciano Spalletti, le trattative economiche continuano a rappresentare un ostacolo. La situazione resta in stallo, con il futuro di McKennie ancora da definire nel contesto della rosa bianconera.

La Juventus si trova davanti a un paradosso di mercato: Weston McKennie è diventato un pilastro tecnico sotto la gestione di Luciano Spalletti, ma il suo rinnovo resta bloccato a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Una situazione che, più che sportiva, racconta un cambio di filosofia e di pesi economici all’interno del club. McKennie, l’indispensabile che era fuori dal progetto. La trasformazione di McKennie è uno dei casi più emblematici dell’ultima Juventus. Da giocatore finito ai margini del progetto a uomo ovunque, capace di adattarsi a più ruoli senza perdere intensità. Oggi è un centrocampista che può fare il mediano, la mezzala, il trequartista o l’esterno, garantendo corsa, inserimenti e spirito competitivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

