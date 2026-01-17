Mazzocchi | Il mio tiro a volo dai 30 metri? Già stavo iniziando ad esultare

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, ha commentato la vittoria contro il Sassuolo durante la conferenza stampa. Tra i temi affrontati, ha parlato del suo tiro a volo da 30 metri, rivelando di aver già iniziato ad esultare prima che la palla si inserisse in rete. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sull’episodio e sull’umore della squadra dopo il successo.

L’esterno del Napoli, Pasquale Mazzocchi, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo. Napoli-Sassuolo, la conferenza di Mazzocchi. Mi soffermerei sul tuo tiro al volo da 30 metri, ti sei rammaricato molto, l’hai vista dentro? «A volte ci vuole anche un poco di fortuna, va bene. Già stavo iniziando ad esultare». Era importante stasera vincere per restarea aggrappati «Aldilà dell’Inter dobbiamo pensare al nostro percorso, dobbiamo pensare a noi stessi. Facciamo i complimenti al Sassuolo, hanno mostrato un grande calcio. Siamo riusciti a portare 3 punti a casa ed era importante». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

