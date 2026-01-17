Maxus | svolta nella vendita di furgoni van e pick-up

Maxus, marchio del gruppo MG specializzato in veicoli commerciali leggeri, entra nel mercato italiano con una gamma di furgoni, van e pick-up. Questa scelta rappresenta una svolta significativa nella distribuzione di veicoli per il trasporto leggero, offrendo soluzioni affidabili e innovative per le esigenze professionali e aziendali. La presenza di Maxus in Italia mira a soddisfare le richieste di un segmento in crescita, garantendo qualità e praticità.

La casa che produce le auto MG ha deciso di portare direttamente il brand specializzato nel trasporto leggero sul mercato italiano. La gamma è composta da cinque modelli con motori turbodiesel ed elettrici L'offensiva Maxus in Italia parte evidentemente dal successo di MG: la crescita in termini di vendite del brand è stata evidente, passando nel nostro Paese da un migliaio di consegne nel 2021 a oltre 50mila immatricolazioni nel 2025. Per il costruttore cinese Saic Motors, a cui il marchio MG appartiene, il mercato italiano è quello che in Europa si è comportato meglio, superato solo dai risultati del Regno Unito (dove MG ha le sue origini storiche).

Truck e Van: tutte - La casa che produce le auto MG ha deciso di portare direttamente il brand specializzato nel trasporto leggero sul mercato italiano. gazzetta.it

Dopo il brand MG, il costruttore cinese SAIC inizia sul nostro mercato la commercializzazione dirette anche di furgoni e pick-up - Dopo il brand MG, il costruttore cinese SAIC inizia sul nostro mercato la commercializzazione diretta anche di van e pick- msn.com

