Mauro Sbetta pestato a morte in casa a Trento | trovato e arrestato il presunta omicida

Un uomo di 40 anni è stato arrestato in relazione alla morte di Mauro Sbetta, 68 anni, trovato senza vita nel suo appartamento vicino a Strigno, Trentino. L’indagine ha portato all’identificazione e all’arresto del presunto responsabile. La vicenda è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

