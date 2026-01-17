Mauro Sbetta arrestato un 40enne marocchino per l' omicidio del pensionato picchiato a morte in casa

A Castel Ivano, Trento, è stato fermato un uomo di 40 anni marocchino in seguito all’omicidio di Mauro Sbetta, un pensionato di 68 anni trovato morto nella sua abitazione tra il 13 e 14 gennaio. L’arresto segue le indagini condotte dalle forze dell’ordine, che hanno ricostruito le circostanze del fatto. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio e si inserisce nel quadro delle indagini in corso.

CASTEL IVANO (TRENTO) - C'è un arresto per l'omicidio di Mauro Sbetta, il 68enne trovato morto la notte fra 13 e 14 gennaio nella sua abitazione di Strigno con numerose ferite alla testa e una, particolarmente profonda, alla nuca. I carabinieri del nucleo investigativo di Trento e di Borgo Valsugana, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trento, su richiesta del pubblico ministero Davide Ognibene hanno arrestato un 40enne cittadino marocchino accusato di essere l'autore del pestaggio che ha ucciso il pensionato. L'arresto è avvenuto nella mattinata del 17 gennaio. Il 40enne è stato condotto nel carcere di Spini di Gardolo dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per essere interrogato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Mauro Sbetta è stato ucciso. L'autopsia: è morto per i colpi alla testa e in casa c'erano almeno altre due persone; Si chiama Khalid Mamdouh, ha 40 anni e vive a Borgo Valsugana l’uomo fermato per l’assassinio di Mauro Sbetta; Omicidio Strigno, il presunto omicida Khalid Mamdouh è in carcere a Trento.

