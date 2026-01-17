Matteo Berrettini si ritira dagli Australian Open dopo un infortunio lo sfogo

Matteo Berrettini si è ritirato dagli Australian Open a causa di un infortunio. La decisione è stata comunicata a seguito di problemi fisici che hanno impedito al tennista di proseguire la competizione. L’episodio rappresenta un momento di riflessione per il giocatore, che ora si concentra sulla ripresa e sul recupero. Ulteriori dettagli sulla sua situazione saranno forniti in seguito.

Matteo Berrettini non tornerà in campo agli Australian Open 2026. Il tennista romano, ex numero 6 del mondo, ha ufficializzato il suo ritiro dal torneo a poche ore dal match di primo turno contro l'australiano Alex De Minaur, che sarebbe stato il suo debutto nel tabellone principale di uno Slam quest'anno. "Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare. Mi è sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile sostegno. Un dolore agli addominali obliqui mi ha costretto a rinunciare: non sono pronto a competere al meglio per cinque set. Fa male perché dopo quattro settimane di allenamento intenso non vedevo l'ora di scendere in campo.

