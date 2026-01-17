Mattarella | nel saluto a Giorgetti l' eco della battuta ' con la cultura non si mangia'
Il presidente Mattarella ha rivolto un saluto a Giorgetti, evitando riferimenti diretti alla battuta del 2008 secondo cui
L'Aquila, 17 gen. (Adnkronos) - Nessun riferimento diretto né tantomeno la volontà di entrare in una polemica politica peraltro innescata ormai quindici anni fa. Non è certo nel suo stile. Eppure le parole rivolte questa mattina dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione dell'inaugurazione di 'L'Aquila capitale italiana della cultura 2026', a molti hanno fatto tornare alla mente una famosa (e contestata) dichiarazione attribuita per anni a Giulio Tremonti, predecessore dell'attuale titolare del dicastero di via XX settembre. Il capo dello Stato ha infatti rivolto "un saluto al ministro dell'Economia, che - ha evidenziato - penso sia qui non soltanto perché ci troviamo ospiti della Guardia di Finanza, ma anche per sottolineare il legame tra economia e cultura, e i benefici che l'economia trae dalla cultura".
