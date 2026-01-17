Mattarella | La cultura è il motore di civiltà e pace contro le strategie predatorie

Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza della cultura come elemento fondamentale per la civiltà e la pace. Per lui, essa rappresenta il motore e il collante della società, favorendo il dialogo e la convivenza. In un contesto globale complesso, la cultura si conferma come uno strumento essenziale per contrastare strategie predatorie e promuovere valori condivisi di rispetto e inclusione.

AGI - La cultura è "il motore e il collante della civiltà" ed è il principale "strumento di convivenza, di dialogo e dunque di pace ". Sergio Mattarella partecipa all'inaugurazione de L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e ricorda i tanti motivi di preoccupazione che l'attualità propone: dalle guerre in atto che portano morte e devastazione, alla "volontà di dominio sugli altri", al riapparire di "strategie predatorie che pensavamo archiviate dal Novecento". L'invito del Presidente della Repubblica è dunque quello di consentire alla cultura "di svilupparsi, di farsi strada, di seminare e lasciare tracce" perché, insiste, " investire in cultura vuol dire investire nella comunità, nello sviluppo della coscienza civile, vuol dire investire in democrazia ".

