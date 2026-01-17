Ottolini e la dirigenza della Juventus sono concentrati sull'acquisizione di Mateta dal Crystal Palace, valutato circa 35 milioni di euro. L’obiettivo è assicurarsi un attaccante affidabile per rafforzare l’attacco bianconero. Nel frattempo, si ipotizza anche un piano B nel caso in cui la trattativa con il primo obiettivo non dovesse andare a buon fine.

Mateta Juve: il tecnico e il ds puntano tutto sulla punta del Crystal Palace, ma costa 35 milioni. En-Nesyri è il piano B. Sono giorni di frenetica attività e totale sintonia tra campo e scrivania alla Continassa. Luciano Spalletti e il Direttore Sportivo Marco Ottolini hanno tracciato la rotta definitiva per il mercato di gennaio, stabilendo le priorità assolute dopo un vertice decisivo. Il piano emerso dal recente blitz in Spagna del dirigente e dai confronti continui con l’allenatore è nitido: la Juventus necessita imperativamente di una punta centrale subito e di un esterno destro per completare la rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta Juve, l’obiettivo di Ottolini è chiarissimo: cosa devono fare i bianconeri per assicurarsi l’attaccante. Spunta il piano B

