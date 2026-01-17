Mateta ecco il piano della Juve Roma tre nomi a sorpresa per Gasp
Benvenuti a Super Blitz, il nostro consueto aggiornamento sulle principali trattative di mercato. Oggi analizziamo il piano della Juventus, con possibili mosse future, e riveliamo tre nomi a sorpresa per l’allenatore Gasp alla Roma. Restate con noi per seguire tutte le novità e approfondimenti sul calciomercato italiano.
Nuovo episodio di Super Blitz, il nostro appuntamento quotidiano con le principali trattative di mercato della giornata. La Juve studia il piano per convincere il Crystal Palace a liberare Jean-Philippe Mateta, che nel frattempo oggi è sceso in campo contro il Sunderland. Intanto la Roma aggiunge alla sua lista dei desideri tre nomi a sorpresa per Gasp, mentre il Verona riporta in Italia un ex Juve. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Mateta Juve: spunta il nome a sorpresa dell’attaccante francese. Incastro con Vlahovic, ecco cosa sta succedendo
Leggi anche: Mateta Juve, il tecnico del Crystal Palace svela a sorpresa la situazione del francese: ecco cosa ha detto
Juve a caccia dell'attaccante: nuovi contatti per Mateta, il piano dei Bianconeri; Juve, assalto a Mateta ma David non si tocca: il piano per il dopo-Vlahovic; Niente rinnovo per Vlahovic: la Juve studia la formula per Mateta del Crystal Palace; Juventus, nuovi contatti per Mateta: il piano.
Mercato Juve h24 - I bianconeri valutano anche Zirkzee. Divergenze sulla formula per Maldini. Mateta primo obiettivo in attacco. Proposto Beto. Occhio a En-Nesyri. Sfida alla ... - Gianluca Di Marzio ha rivelato che la Juventus valuta anche Joshua Zirkzee per il suo attacco: "Se il Manchester United dovesse aprire alla partenza di Joshua ... tuttojuve.com
Di Marzio: "La Juve torna a pensare a Zirkzee, resta viva anche la pista Mateta" - La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo e, secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, tra i profili monitorati c’è anche Joshua ... tuttojuve.com
Calciomercato live: Juventus su Mateta, Malen ufficiale alla Roma, il Napoli sulle tracce di Marcos Leonardo - Calciomercato live, le trattative di oggi venerdì 16 gennaio 2026. ilmattino.it
CON MATETA ....POTREMMO SCRIVERE UNA NUOVA STORIA... - facebook.com facebook
Fare Mateta o un attaccante mi sembrerebbe una mossa della società per anticipare il dopo-Vlahovic A lui sta bene essere la 4a scelta da Marzo/Aprile a Maggio x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.