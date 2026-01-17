Oggi, sabato 17 gennaio, nell'Aretino si svolgono numerosi eventi culturali, tra cui una masterclass, corsi, mostre e presentazioni di libri con il geologo Mario Tozzi al Petrarca. Per segnalare altri incontri o iniziative, potete scrivere a [email protected]. Ecco un riepilogo delle principali attività previste nella giornata.

Ecco gli eventi di oggi, sabato 17 gennaio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Sono oltre 1.500 gli uomini e le donne che nella provincia di Arezzo sono affetti da Parkinson. Dalle 15 presso la sede di Largo Ottaviano Pieraccini n. 35 (di fronte al vecchio mercato ortofrutticolo di Pescaiola) saranno presentate due iniziative editoriali di grande interesse per chi segue l’evoluzione della ricerca e delle strategie di gestione del Parkinson. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Il geologo Mario Tozzi al Teatro Petrarca per il festival "Arezzo Science Lab"

Leggi anche: L'evento per Greci, lo spettacolo al Petrarca e i libri alla Feltrinelli: tutti gli eventi di oggi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Masterclass, corsi, libri e mostre. Al Petrarca arriva il geologo Mario Tozzi, gli eventi.

Masterclass, corsi, libri e mostre. Al Petrarca arriva il geologo Mario Tozzi, gli eventi - A lle ore 17 il Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, ospita la presentazione del volume “Aspettando l’alba” (Edizioni Helicon) di Salvatore Renato Minici. arezzonotizie.it