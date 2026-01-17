Massimo Cacciari e Chiara Patriarca si sono sposati in gran segreto
Prima di Natale, Massimo Cacciari e Chiara Patriarca hanno celebrato il loro matrimonio in modo riservato. L’unione, avvenuta in segreto, ha sorpreso molti, considerando la differenza di età tra i due. Questa scelta discreta riflette la volontà di mantenere privata la loro vita personale, lontano dai riflettori. L’articolo, pubblicato da Il Difforme, approfondisce i dettagli di questa nascita di una nuova fase della loro relazione.
A ottobre avevamo anticipato la notizia del matrimonio di Massimo Cacciari, 81 anni, e Chiara Patriarca, 52 anni, adesso, come riporta il Corriere della Sera, la coppia in gran segreto ha svolto le nozze. Si tratta del primo matrimonio per il filosofo che ha deciso di compiere questo importante passo in età avanzata: ci ha messo un po’ a trovare l’amore della sua vita. Qualche mese fa, dopo che era uscita la notizia delle pubblicazioni per il matrimonio, Cacciari aveva negato, sottolineando che fosse una fake news. Era una finta smentita, infatti, fonti riferiscono che, in gran segreto, poco prima di Natale, forse in comune, o forse in chiesa, Cacciari e Patriarca si sono detti sì. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
