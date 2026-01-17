Massimo Boldi tedoforo alle Olimpiadi | Non ho preso un euro farò solo 600 metri

Massimo Boldi, noto attore italiano, ha recentemente partecipato come tedoforo alle Olimpiadi, precisando di averlo fatto senza ricevere compensi e percorrendo solo 600 metri. In un'intervista al Fatto Quotidiano, ha condiviso il suo rapporto con Cortina e il mondo dello sport, sottolineando di non essere mai stato un atleta né di aver mai praticato attività sportiva in modo professionale.

L'attore ha parlato col Fatto Quotidiano anche del suo rapporto con Cortina e con lo sport: "Non sono mai stato un atleta, non ho mai mosso un muscolo. Di alcune discipline sono un campione: la f. e gli aperitivi" Massimo Boldi farà il tedoforo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La fiaccola, infatti, finirà anche nelle mani dell’attore: "Mi hanno promesso solo seicento metri - ha raccontato in un’intervista al Fatto Quotidiano -, se fosse di più non so come arriverei. Non sono più un ragazzino". Boldi ha poi scherzato sul fatto che nella sua vita non è stato propriamente un atleta. "Non ho mai mosso un muscolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L’Uomo Gatto sì, i campioni olimpici no: scoppia la polemica sui tedofori di Milano Cortina 2026; Gabriele Sbattella alias l'Uomo Gatto sarà tedoforo delle Olimpiadi: «Sarabanda non mi ha reso ricco; Milano-Cortina 2026, polemiche per la scelta dei tedofori: “Nessun rispetto per i campioni, hanno preferito l’Uomo Gatto”; Giochi 2026 e caos tedofori, l’Uomo Gatto: “Basta offese e polemiche”. Intanto Salvini e Abodi chiedono “massima chiarezza”.

