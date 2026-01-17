Massimo Boldi è stato escluso dai tedofori di Milano Cortina 2026 a causa di una frase considerata inappropriata. Il Comitato Organizzatore ha preso questa decisione dopo che l’attore ha rilasciato un’intervista in cui ha pronunciato una battuta volgare, ritenuta incompatibile con i valori olimpici. La scelta mira a mantenere l’immagine e i principi fondamentali dei Giochi invernali.

Massimo Boldi non porterà la fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026. Il Comitato Organizzatore dei Giochi invernali ha comunicato ufficialmente la rimozione dell’attore 80enne dalla lista dei tedofori, una decisione che segue un’intervista pubblicata sul Fatto Quotidiano nella quale Boldi ha pronunciato una frase volgare, ritenuta incompatibili con i valori olimpici. Nell’intervista incriminata, Cipollino ha dichiarato: “Non sono mai stato un atleta, non ho mai mosso un muscolo. Di alcune discipline sono un campione: la f (omissis) e gli aperitivi” Una battuta che nelle intenzioni voleva essere cinepanettonesca, ma che ha scatenato la reazione immediata della Fondazione Milano Cortina. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Massimo Boldi rimosso dai tedofori: la battuta volgare che gli è costata la torcia

