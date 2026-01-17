Massimo Ambrosini | Piansi da solo dopo Siena-Milan i compagni non sapevano che avevo capito tutto
Massimo Ambrosini rivela il momento in cui ha compreso di dover lasciare il Milan, confessando di aver pianto da solo dopo la partita contro Siena, quando ha capito che i suoi compagni non erano a conoscenza della sua decisione. In questa intervista, il centrocampista descrive i sentimenti e le riflessioni legate alla fine della sua avventura con il club rossonero.
Massimo Ambrosini racconta il suo addio al Milan dopo la consapevolezza della mancata firma sul rinnovo del contratto. Il centrocampista racconta cosa accadde a Siena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ambrosini racconta: “Dopo Siena-Milan piansi da solo. Andai a Londra dal West Ham, ma …”
Leggi anche: Massimo Ambrosini: “Baggio aveva aura pure imitando Fantozzi. Chi sparla di Maldini non ha capito”
Massimo Ambrosini: “Piansi da solo dopo Siena-Milan, i compagni non sapevano che avevo capito tutto” - Massimo Ambrosini racconta il suo addio al Milan dopo la consapevolezza della mancata firma sul rinnovo del contratto ... fanpage.it
« » Chi convidide il pensiero di Ambro Massimo Ambrosini #Ambrosini #Maignan #Milan #milanpress x.com
Ambrosini: “Il Napoli è spremuto, paga San Siro” A Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini legge il momento del Napoli senza scorciatoie: “Il Napoli sta soffrendo perché ha pochi ragazzi, sono spremuti, sono sempre gli stessi. Non è solo una questione f - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.