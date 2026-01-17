Massimo Ambrosini | Piansi da solo dopo Siena-Milan i compagni non sapevano che avevo capito tutto

Massimo Ambrosini rivela il momento in cui ha compreso di dover lasciare il Milan, confessando di aver pianto da solo dopo la partita contro Siena, quando ha capito che i suoi compagni non erano a conoscenza della sua decisione. In questa intervista, il centrocampista descrive i sentimenti e le riflessioni legate alla fine della sua avventura con il club rossonero.

