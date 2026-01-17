Massimiliano Bruno | Con Leo e Pandolfi un film sui ragazzi di oggi

Massimiliano Bruno presenta un film che mette in luce le sfaccettature della giovinezza odierna, spesso fraintese. Attraverso le storie di Leo e Pandolfi, si esplorano i sogni, le sfide e le speranze di una generazione tra i sedici e i ventitré anni. Un’occasione per riflettere su un’immagine più autentica dei giovani, lontana dagli stereotipi, e sul loro atteggiamento verso il futuro.

"C’è una nuova generazione di ragazzi fra i sedici e i ventitré anni che mi fa credere nel futuro. Non è vero che tutti i giovani stiano solo aggrappati allo smartphone, non è vero che pensino solo ai tatuaggi e alle cose materiali. Forse abbiamo usato gli occhiali sbagliati, per guardarli". Massimiliano Bruno è ottimista sulla vitalità, e sulle intenzioni delle nuove generazioni. Delle quali si parla nel suo film 2 cuori e 2 capanne, in uscita giovedì, interpretato da Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Intorno a loro, molti ragazzi – brava, fra loro, Benedetta Tiberi – e varie partecipazioni: Giorgio Colangeli, Gian Marco Tognazzi, Carolina Crescentini, Daniele Silvestri e Valerio Lundini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Massimiliano Bruno: "Con Leo e Pandolfi un film sui ragazzi di oggi" Leggi anche: Claudia Pandolfi e il matrimonio lampo con l’ex marito Massimiliano Virgili: “In testa avevo un altro” Leggi anche: Alessandro Gassmann: «Con Leo sono stato un papà rigido ma cerco di ascoltarlo. Claudia Pandolfi? La compagna ideale» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. 2 Cuori e 2 Capanne, il film di Massimiliano Bruno con Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo; Massimiliano Bruno: Con Leo e Pandolfi un film sui ragazzi di oggi; ‘2 Cuori e 2 capanne’, Roma oltre il maschilismo inconsapevole; Massimiliano Bruno, “Dedicato ai giovani”. Massimiliano Bruno: "Con Leo e Pandolfi un film sui ragazzi di oggi" - Il regista in “2 cuori e 2 capanne“ racconta docenti e studenti di liceo "Questa nuova generazione mi piace moltissimo. msn.com

Massimiliano Bruno: “Al cinema non amo apparire. Fermato dalla malattia, sono rinato con mio figlio” - Il regista torna in sala con “2 cuori e 2 capanne”, con Claudia Pandolfi e Edoardo Leo. repubblica.it

2 cuori e 2 capanne, la passione e l'ascolto: la commedia sentimentale di Massimiliano Bruno - Una passione fin dal primo incontro, una coppia che è talmente diversa da sembrare un legame impossibile. comingsoon.it

2 cuori e 2 capanne, film di Massimiliano Bruno - Clip 4: pranzo in famiglia

Edoardo Leo: "Dobbiamo contrastare il maschilismo inconsapevole'". L'attore protagonista con Claudia Pandolfi in '2 cuori e 2 capanne' di Massimiliano Bruno, nelle sale il 22 gennaio #ANSA https://www.ansa.it/donne/notizie/2026/01/16/edoardo-leo-dobbia - facebook.com facebook

Edoardo Leo: "Dobbiamo contrastare il maschilismo inconsapevole'". L'attore protagonista con Claudia Pandolfi in '2 cuori e 2 capanne' di Massimiliano Bruno, nelle sale il 22 gennaio #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.