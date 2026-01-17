Mass Effect 5 verrà rilasciato molto tempo dopo Dragon Age | The Veilguard per un ex Bioware

Mass Effect 5, il nuovo capitolo della celebre saga di BioWare, sarà rilasciato in un momento successivo rispetto a Dragon Age: The Veilguard. Dopo anni di sfide e cambiamenti, l’azienda americana si prepara a riprendere il suo percorso con una strategia rinnovata. La data di uscita di Mass Effect 5 non è ancora stata comunicata, ma l’attesa sottolinea l’importanza di questa produzione per il futuro della software house.

Dopo anni complessi e segnati da insuccessi, BioWare guarda al futuro con una strategia radicalmente diversa, ma Mass Effect 5, il prossimo capitolo di una delle sue saghe più iconiche, non arriverà a breve. A chiarirlo è stato un ex produttore esecutivo dello studio, spiegando che il gioco verrà pubblicato “ molto tempo dopo ” Dragon Age: The Veilguard. Una dichiarazione che conferma come il nuovo Mass Effect sia un progetto a lungo termine, figlio di una fase di profonda ricostruzione interna. La chiusura definitiva di Anthem ha rappresentato uno spartiacque, con il fallimento del progetto live-service non solo ha portato alla cancellazione di Anthem NEXT, ma ha avuto effetti diretti sull’organizzazione e sulla visione creativa di BioWare. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Mass Effect 5 verrà rilasciato “molto tempo dopo” Dragon Age: The Veilguard, per un ex Bioware Leggi anche: Mass Effect, la serie Tv riceve finalmente un nuovo aggiornamento dopo mesi di silenzio Leggi anche: Come ottenere il finale perfetto in mass effect 3 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mass Effect 5 arriverà "molto tempo dopo" Dragon Age: The Veilguard, secondo un ex Bioware - Per l'ex Bioware Mark Darrah, Mass Effect 5 arriverà molti anni dopo Dragon Age: The Veilguard, ma godrà di un vantaggio. msn.com

