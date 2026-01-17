Martina Colombari il difficile percorso del figlio Achille | Orgogliosa di essere la sua mamma

Martina Colombari ha condiviso il suo punto di vista sulla sfida di crescere il figlio Achille, nato dal matrimonio con Billy Costacurta. Durante un’intervista a Verissimo, ha espresso il suo orgoglio e la sua attenzione nel affrontare le difficoltà che il giovane ha affrontato. Un racconto sincero che mette in luce il rapporto stretto tra madre e figlio, senza enfasi o sensazionalismi.

(Adnkronos) – "Sono orgogliosa di essere la sua mamma". Martina Colombari, ospite oggi a Verissimo, è tornata a parlare delle difficoltà vissute dal figlio Achille Costacurta, nato dal matrimonio con Billy Costacurta. Un racconto intimo e profondo che ha toccato anche l'unione e il rapporto della coppia: "Io e Billy stiamo insieme da 30 anni. Siamo molto diversi, ci sono stati momenti di crisi, ci siamo allontanati per un anno. La vita di coppia va costruita, va coltivata. È troppo facile mollare". Al centro del racconto, l'adolescenza complicata di Achille, la sua adolescenza difficile, segnata da sofferenze profonde: sette Tso, la diagnosi di Adhd e un tentativo di suicidio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

