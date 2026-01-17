Martina Colombari finalmente parla di un tema tabù per molte donne | la menopausa ecco le sue parole

Martina Colombari affronta con sincerità un argomento spesso evitato: la menopausa. In questa intervista, con parole semplici e dirette, condivide riflessioni su invecchiamento e benessere femminile, contribuendo a normalizzare una fase naturale della vita femminile. Un punto di vista autentico che invita alla riflessione e alla consapevolezza, offrendo uno sguardo aperto su un tema ancora troppo poco discusso.

Martina Colombari parla apertamente di menopausa, invecchiamento e benessere femminile. Ecco le sue parole sincere su un tema ancora troppo poco raccontato. Leggi anche: Martina Colombari racconta il momento più drammatico vissuto con il figlio Achille: parole toccanti A cinquant’anni compiuti, Martina Colombari continua a essere un punto di riferimento per eleganza e consapevolezza. Sempre affascinante e radiosa, Martina ha meravigliato tutti presentandosi nel nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino, con un aspetto volutamente ingrigito per esigenze di copione: una trasformazione che, come ha raccontato lei stessa, l’ha portata a riflettere su come potrebbe apparire tra qualche decennio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

