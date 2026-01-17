Martedì in San Michele il presidio lanciato dal Forum per la pace

Martedì 20 gennaio alle 17, il Forum per la Pace di Lucca Ripudiamo la guerra invita cittadine e cittadini a partecipare al presidio in piazza San Michele. L’iniziativa si propone di sostenere la popolazione dell’Iran e di condannare le politiche di aggressione e ingerenza internazionale, sostenendo il rispetto delle norme e degli organismi internazionali per promuovere la pace e il diritto.

1Il Forum per la Pace di Lucca Ripudiamo la guerra ritiene molto grave l’attuale situazione in Iran e per questo invita cittadine e cittadini a partecipare al presidio di martedì 20 gennaio alle ore 17 in piazza S Michele, “a sostegno della popolazione dell’Iran, contro le politiche di aggressione e rapina colonialistiche in atto in molti paesi, per la pace e il diritto internazionale, le regole e gli organismi internazionali contro la legge del più forte“. “La repressione è in atto e sicuramente forte. Plateali sono le minacce di Trump di un intervento armato. La situazione appare molto complessa, perchè accanto alle proteste si svolgono anche manifestazioni a sostegno del governo, che, soprattutto in presenza della minaccia di aggressione USA, come già accadde quando ci furono i bombardamenti, gode ancora di consenso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Martedì in San Michele il presidio lanciato dal Forum per la pace Leggi anche: Presidio contro il riarmo e le politiche di guerra: lanciato il presidio 'La scuola non si arruola' Leggi anche: Presidio contro il riarmo e le politiche di guerra: lanciato il presidio 'La scuola non si arruola' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Come ogni martedì, oggi nel Foglio c'è Terrazzo, l'inserto di Michele Masneri con spunti e racconti un po' di moda e un po' di design, architettura, vari consumi più o meno opulenti https://edicoladigitale.ilfoglio.it - facebook.com facebook New Podcast! "Martedì 13 Gennaio 2026, a cura di Padre Michele Babuin" on @spreaker x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.