Marotta su Commisso | Condoglianze alla famiglia | perdiamo persona di valore
Giuseppe Marotta ha espresso pubblicamente il cordoglio dell’Inter per la scomparsa di Rocco Commisso, intervenendo ai microfoni di Radio FirenzeViola. Marotta ha ricordato Commisso come una persona di valore, porgendo le proprie condoglianze alla famiglia. La perdita di una figura significativa nel mondo del calcio è stata commentata con rispetto e sensibilità, sottolineando l’importanza di riconoscere il contributo di Commisso nel panorama sportivo.
Marotta. Giuseppe Marotta ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio dell’ Inter per la scomparsa di Rocco Commisso, intervenendo ai microfoni di Radio FirenzeViola. Il presidente nerazzurro ha sottolineato il valore umano e sportivo dell’ex patron viola, ricordandone il ruolo nel calcio italiano: “ Innanzitutto faccio le mie condoglianze alla famiglia, alla società e alla tifoseria viola. Con Commisso perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate che ha profuso energie finanziarie ed economiche nel calcio “. Nel suo intervento, Marotta ha rimarcato anche le qualità personali di Commisso e il suo legame con l’Italia: “ Persona genuina e trasparente, che ha fatto della passione il suo cavallo di battaglia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
