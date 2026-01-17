Marotta su Commisso | Condoglianze alla famiglia | perdiamo persona di valore

Giuseppe Marotta ha espresso pubblicamente il cordoglio dell’Inter per la scomparsa di Rocco Commisso, intervenendo ai microfoni di Radio FirenzeViola. Marotta ha ricordato Commisso come una persona di valore, porgendo le proprie condoglianze alla famiglia. La perdita di una figura significativa nel mondo del calcio è stata commentata con rispetto e sensibilità, sottolineando l’importanza di riconoscere il contributo di Commisso nel panorama sportivo.

Il messaggio di Cairo: "Condoglianze al mondo viola e alla famiglia Commisso" - C'è anche la nota del Torino e del suo presidente Urbano Cairo per ricordare Rocco Commisso e fare le condoglianze per la morte del numero uno della Fiorentina: "Il Presidente ... firenzeviola.it

"Commisso lascia un segno indelebile nel calcio italiano": il cordoglio per la scomparsa del presidente della Fiorentina - Sono molto numerose le reazioni del mondo calcistico e politico per la scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: per tutti gli eventi sportivi professionistici sul territorio nazional ... ilgiornale.it

Sfumato Joao Cancelo, l'Inter avrebbe messo nel mirino Dodo della Fiorentina per rinforzare la fascia destra. Il rinnovo con il club di Rocco Commisso è in alto mare e il terzino non è considerato incedibile dal club viola Per questo motivo Marotta potrebbe - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.