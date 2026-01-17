Marotta | Questo campionato psicologicamente ti consuma se vinciamo è per la rabbia di Chivu

Giuseppe Marotta ha commentato, nel pre-gara di Udinese-Inter, le sfide emotive del campionato in corso. Ha sottolineato come la pressione e la tensione mentale possano influenzare le prestazioni, evidenziando che la vittoria potrebbe derivare anche dalla motivazione generata dalla passione e dalla determinazione di Chivu. La sua analisi si concentra sulle difficoltà psicologiche che caratterizzano questo torneo, richiedendo una forte stabilità mentale da parte delle squadre.

Giuseppe Marotta è intervenuto a Dazn nel pre-gara di Udinese-Inter e ha trattato vari temi, tra cui la difficoltà di questo campionato da un punto di vista della mentalità. Di seguito un estratto significativo. Marotta: «Questo campionato ti consuma psicologicamente». Quanto pesano queste gare in pochi giorni? « Questo campionato consuma molto dal punto di vista psicologico e psicofisico. La partita con il Lecce ha portato via energie, abbiamo fatto fatica ma la rabbia e la motivazione portata da Chivu ha fatto in modo che la formazione portasse a casa il risultato. Oggi affrontiamo una squadra molto fisica, dobbiamo conservare lo stesso spirito e le motivazioni sono sicuramente importanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

