Marmo parla Martinelli | Basilare il nostro lavoro
Matteo Martinelli del Movimento 5 Stelle sottolinea l’importanza di riconoscere gli sforzi compiuti nel settore del marmo, evidenziando il lavoro svolto in passato. In risposta al nuovo report dell’Osservatorio sul marmo, invita la sindaca Arrighi a considerare i risultati ottenuti e il contributo di chi ha operato prima di lei, ribadendo la centralità di un approccio basato sui fatti e sulla trasparenza.
"La sindaca Arrighi riconosca quanto sia stato fatto sul marmo da chi l’ha preceduta". Questa la precisazione del consigliere Cinque stelle Matteo Martinelli a seguito del nuovo report prodotto dall’Osservatorio sul marmo. Per il consigliere, oltre alle politiche sul lapideo, l’eredità della giunta De Pasquale è palese anche sulle politiche di bilancio, sui progetti Pnrr e sulle scelte urbanistiche e ambientali. "Il tempo è stato galantuomo - commenta Martinelli - e sottolineiamo che anche i numeri confermano la correttezza delle nostre tesi rispetto all’efficacia di quanto stavamo facendo. Coloro che ci criticarono con veemenza, forse dovrebbero ammettere di aver esagerato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Scomparsa di Annabella Martinelli, l’amica testimone parla dell’ultimo incontro
Leggi anche: Nuvolera, incidente sul lavoro in una cava di marmo: muore operaio di 31 anni
Marmo, parla Martinelli: Basilare il nostro lavoro.
Marmo, parla Martinelli: "Basilare il nostro lavoro" - Il consigliere dei Cinque stelle si rivolge direttamente alla sindaca Arrighi "I numeri confermano la correttezza delle nostre scelte all’epoca". lanazione.it
La "Pietà" di Michelangelo Quando il marmo parla... - facebook.com facebook
Trump sceglie il marmo italiano per la Casa Bianca. Una scelta che parla di qualità, prestigio e Made in Italy. Dietro ogni lastra c’è una filiera che vale oltre 2,1 miliardi di euro di export e porta l’eccellenza italiana nei grandi progetti internazionali. #MadeinIt x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.