Marmo parla Martinelli | Basilare il nostro lavoro

Matteo Martinelli del Movimento 5 Stelle sottolinea l’importanza di riconoscere gli sforzi compiuti nel settore del marmo, evidenziando il lavoro svolto in passato. In risposta al nuovo report dell’Osservatorio sul marmo, invita la sindaca Arrighi a considerare i risultati ottenuti e il contributo di chi ha operato prima di lei, ribadendo la centralità di un approccio basato sui fatti e sulla trasparenza.

"La sindaca Arrighi riconosca quanto sia stato fatto sul marmo da chi l’ha preceduta". Questa la precisazione del consigliere Cinque stelle Matteo Martinelli a seguito del nuovo report prodotto dall’Osservatorio sul marmo. Per il consigliere, oltre alle politiche sul lapideo, l’eredità della giunta De Pasquale è palese anche sulle politiche di bilancio, sui progetti Pnrr e sulle scelte urbanistiche e ambientali. "Il tempo è stato galantuomo - commenta Martinelli - e sottolineiamo che anche i numeri confermano la correttezza delle nostre tesi rispetto all’efficacia di quanto stavamo facendo. Coloro che ci criticarono con veemenza, forse dovrebbero ammettere di aver esagerato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

