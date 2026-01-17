Roberta Capua, nota presentatrice e attrice italiana, ha perso recentemente i suoi genitori, Alberto Capua e Marisa Jossa, entrambi scomparsi nel 2023 a breve distanza l’uno dall’altro. Alberto e Marisa Jossa, ex Miss Italia del 1959, sono stati figure importanti nella vita di Roberta. Questa perdita rappresenta un momento difficile per lei, segnato da un dolore profondo e da una riflessione sulla propria famiglia e sulle radici.

I genitori di Roberta Capua sono Alberto Capua e Marisa Jossa (ex Miss Italia 1959), entrambi scomparsi nel 2023 a distanza di pochi mesi l’uno dall’altra. Raccontando la vicenda di Marisa Jossa e Alberto, madre e padre di Roberta Capua, si capisce come la figlia abbia vissuto con un dolore diverso la loro perdita. “Mio padre si era rotto il femore. L’intervento era andato bene, eravamo convinti che si stava riprendendo, invece non si è più alzato da quel letto” – ha raccontato in un’intervista rilasciata a Verissimo a gennaio 2024. “Ero a Bologna, mi hanno chiamato per dirmi che papà non stava bene ed era il caso che tornavo a casa, a Napoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Marisa Jossa e Alberto, chi sono i genitori di Roberta Capua: “Quell’anno è stato orribile per me”

Leggi anche: Chi sono gli ex fidanzati, compagni, mariti e amori di Roberta Capua

Leggi anche: Chi era l’ex marito di Roberta Capua, morto in un incidente, e padre del figlio Leonardo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Chi erano Alberto Capua e Marisa Jossa, i genitori di Roberta Capua/ L’addio nel 2023 - Chi sono i genitori di Roberta Capua: nel 2023 la ex Miss Italia ha perso entrambi i genitori a distanza di solo pochi mesi l'uno dall'altro ... ilsussidiario.net