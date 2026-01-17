Mario Draghi riceve Premio Carlo Magno | cerimonia di premiazione il 14 maggio

Il 14 maggio, nella storica Sala dell'Incoronazione, Mario Draghi riceverà il Premio Carlo Magno, riconoscimento per il suo contributo all'integrazione europea. L'evento celebra il suo impegno nel promuovere l'unità e la stabilità dell'Europa, riconoscendo il ruolo avuto nel contesto internazionale. La cerimonia rappresenta un momento di rilievo per la comunità europea e per le istituzioni coinvolte.

Sarà conferito quest'anno all'ex presidente della BCE Mario Draghi il prestigioso Premio Internazionale Carlo Magno, noto come 'Karlspreis', in riconoscimento del significativo contributo fornito a favore dell'unità europea. La cerimonia di premiazione si terrà, come da tradizione, il giorno dell'Ascensione, il 14 maggio, nella storica Sala dell'Incoronazione situata nel municipio di Aquisgrana: l'annuncio è stato dato dall'organizzazione del premio. Armin Laschet, politico della CDU e attualmente presidente della Direzione del Premio Carlo Magno, ha descritto Draghi come "un talento scientifico e manageriale", sottolineando il ruolo da lui avuto nel promuovere visioni europee.

