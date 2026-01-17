Mario Draghi lancia l’allarme | Mai così tanti nemici per l’Europa
Mario Draghi, insignito del Premio internazionale Carlo Magno per il suo contributo all’unità europea, ha recentemente espresso preoccupazione riguardo alla crescente presenza di sfide e opposizioni nei confronti dell’Europa. In un contesto globale complesso, il suo allarme evidenzia l’importanza di affrontare con attenzione le tensioni che minacciano la stabilità e l’unione europea.
Mario Draghi è il vincitore del Premio internazionale Carlo Magno, uno dei riconoscimenti più prestigiosi in ambito europeo, assegnato per il servizio reso all’ unità dell’Europa. La decisione è stata annunciata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Internazionale Premio Carlo Magno, che ha elogiato l’ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex presidente del Consiglio italiano per aver raggiunto “ grandi risultati per l’Europa con determinazione e risolutezza ”. Nel videomessaggio trasmesso durante la proclamazione, Draghi ha collocato il riconoscimento in un contesto geopolitico particolarmente complesso: “ Questa decisione arriva in un momento in cui l’Europa ha molti nemici, forse più che mai, sia interni che esterni ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
