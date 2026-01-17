Marinoni | Eliminare l’incompatibilità dei medici Ssn? Rischio di conflitti di interessi

Marinoni evidenzia come l’eliminazione dell’incompatibilità dei medici nel Ssn possa comportare rischi di conflitti di interesse. Pur ritenendo la proposta di buon senso, sottolinea la complessità di gestire eventuali conflitti e la necessità di una governance efficace. La questione richiede quindi approfondimenti e chiarimenti per garantire un equilibrio tra trasparenza e tutela degli interessi pubblici.

“La proposta è di buon senso, ma sorgerebbe il problema dei conflitti di interessi. In tal senso ci sarebbero molti aspetti da chiarire, definire e derimere: per farlo serve una certa capacità di governance e non so se c’è”. Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, si esprime sulla proposta di eliminare il regime di incompatibilità che attualmente impedisce ai medici e professionisti del Servizio sanitario nazionale di operare e lavorare liberamente per qualunque presidio del Ssn, pubblico o privato accreditato. È quanto prevede il testo di legge promosso dai gruppi parlamentari e dalla Consulta nazionale di Forza Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

