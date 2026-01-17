Marinelli Pd sul Governo regionale | La verità viene a galla | la maggioranza di Marsilio è di nuovo spaccata e l’Abruzzo paga il prezzo più alto

Marinelli (Pd) commenta la situazione politica in Abruzzo, sottolineando come la maggioranza di Marsilio sia ormai divisa e questa spaccatura abbia conseguenze rilevanti per la regione. Secondo l’esponente del PD, i segnali di crisi sono evidenti e influenzano le politiche regionali, con l’Abruzzo che si trova a pagare il prezzo più alto di questa instabilità. La situazione si consolida come un fatto politico ormai acclarato.

«La frattura nella maggioranza di Marsilio non è più una voce di corridoio né una polemica dell'opposizione: è un fatto politico conclamato. Quando una consigliera regionale della stessa maggioranza, Carla Mannetti, quota Lega, arriva a non votare il bilancio a dicembre e a gettare ombre.

