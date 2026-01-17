Mareggiata severa sul Mediterraneo | mari agitati su gran parte delle coste italiane tra lunedì e martedì

Una mareggiata severa interessa il Mediterraneo centrale, con mari agitati su molte coste italiane tra lunedì e martedì. Secondo gli aggiornamenti di Meteo POP, le condizioni meteorologiche si deteriorano progressivamente, portando una fase marittima intensa e prolungata che coinvolge diverse regioni italiane. È importante monitorare le previsioni e seguire le indicazioni delle autorità per eventuali misure di sicurezza.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Le condizioni meteorologiche sul Mediterraneo centrale sono destinate a peggiorare progressivamente nei prossimi giorni, con l’ingresso in scena di una fase marittima intensa e persistente che interesserà un’ampia porzione dei mari italiani tra domenica sera e almeno martedì. L’evoluzione sinottica, ormai ben inquadrata dai principali modelli numerici, favorirà un rinforzo deciso dei venti di Scirocco e Levante e un conseguente aumento significativo del moto ondoso, con valori localmente elevati soprattutto sui settori meridionali e insulari. Evoluzione sinottica: depressione tra Nord Africa e Baleari. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Mareggiata severa sul Mediterraneo: mari agitati su gran parte delle coste italiane tra lunedì e martedì Leggi anche: Mediterraneo, seminario parlamentare a Palermo. Cesa: “Italia ponte tra coste settentrionali e meridionali” Leggi anche: Maltempo in Toscana: temporali e vento forte su gran parte della regione. Allerta gialla estesa a lunedì Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Più Levante che Scirocco: nella costa ionica ci sarà una mareggiata stile 13 gennaio 2009; Avviso meteo: ciclone nella prossima settimana con possibili nubifragi e venti burrascosi. Ecco le regioni a rischio. Lamma vento e mare Attenzione! Con le carte attuali e attesa una violenta mareggiata,qui di seguito o messo le zone che sarebbero più colpite,sopratutto la Sardegna orientale e sud orientale ( pure Cagliari nonostante sia più riparata,potrebbe rise - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.