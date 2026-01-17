Lunedì 19 gennaio, tra le 12.30 e le 17.30, si rendono necessarie modifiche alla viabilità per consentire lavori di manutenzione urgente sul Canale di bonifica di Tombolo. Durante questa fascia oraria, via Pisorno e viale Mezzapiaggia saranno chiusi al traffico in entrambe le direzioni. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire eventuali indicazioni temporanee per garantire la sicurezza di tutti.

Lunedì 19 gennaio, dalle 12.30 alle 17.30, sarà disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Pisorno e di viale Mezzapiaggia in entrambe le direzioni di marcia. Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di manutenzione del Canale di bonifica di Tombolo, interventi programmati dal Consorzio di Bonifica Basso Valdarno e finalizzati alla messa in sicurezza e al corretto funzionamento del sistema di scolo delle acque. La chiusura interesserà l’intero tratto compreso tra la rotatoria Fratelli Oreste ed Egidio Bani, situata all’ingresso est di via Pisorno, e il ristorante, posto in viale Mezzapiaggia, corrispondente all’ingresso ovest del viale e di via Pisorno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Manutenzione urgente del Canale di bonifica di Tombolo: previste modifiche della viabilità

Leggi anche: Lavori di ripresa frane lungo il canale, previste modifiche temporanee alla viabilità

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Manutenzione urgente del Canale di bonifica di Tombolo: previste modifiche della viabilità; Manutenzione urgente del Canale di bonifica di Tombolo: previste modifiche della viabilità; Sicurezza stradale, a Rosignano arriva lo Street Control. Le zone più attenzionate; Posata la prima palancola al canale dei Navicelli.

Molentargius, pulito e operativo il canale Bellarosa minore - Intesa tra Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale e Parco di Molentargius: ripristinata la funzionalità idraulica del canale di deflusso del Bellarosa minore all'interno dell'area umida. ansa.it

Più sicurezza idraulica. Il Consorzio di bonifica investirà 19 milioni nel 2026 - Il programma per la manutenzione dei corsi d’acqua sarà trasmesso alla Regione. lanazione.it

Canali e fossi, tutti i lavori del Consorzio di Bonifica - Continua la manutenzione dei canali forlivesi da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna: sono stati di recente ultimati i lavori di risezionamento e consolidamento delle sponde del canale ... ilrestodelcarlino.it

MONTICIANO - Per manutenzione urgente sulla rete idrica oggi 16 gennaio possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel capoluogo e nelle località Pecorino, Cesarino e podere Canile. Il flusso idrico tornerà regolare salvo im - facebook.com facebook