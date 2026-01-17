Mantova annichilito La Conad è in semifinale
Nella partita valida per la semifinale, la Conad si impone con un punteggio di 3-0 su Mantova. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, superando gli avversari senza concedere molte occasioni. I dati delle varie formazioni evidenziano l’impegno di tutti i giocatori coinvolti, contribuendo a un risultato che avvicina la Conad alla finale tricolore.
CONAD 3 MANTOVA 0 TRICOLORE: Bertoni ne, Signorini ne, Chevalier 16, Marini (L), Scaltriti ne, Barone 7, Mian 14, Alberghini ne, Catellani ne, Sighinolfi 5, Sanguanini ne, Zecca (L), Mazzon 6, Santambrogio. All. Zagni. GABBIANO MANTOVA: Baciocco 12, Cremonesi ne, El Moudden (L), Baldazzi 4, Simoni 6, Andriola 8, Pinali 3, Sommavilla (L), Guerriero, Zanini, Gola, Selleri, Toajari, Maiocchi 13. All. Radici. Arbitri: Giulietti e Magnino. Parziali: 25-20, 25-16, 25-22. Ace 6-3, service errors 9-18, muri 5-3. Con un perentorio 3-0 la Conad si qualifica alle semifinali della Coppa Italia di Serie A3, regolando in casa il Gabbiano Mantova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
