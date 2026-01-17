Christos Mandas si appresta a lasciare la Lazio per approdare in Premier League. Dopo settimane di trattative, si è concretizzato l’accordo con una delle squadre britanniche, segnando un passo importante nella sua carriera. Il trasferimento rappresenta un’opportunità significativa per il portiere, che si prepara a confrontarsi con un campionato di alto livello. Resta da definire l’ultimo dettaglio prima dell’ufficializzazione dell’operazione.

Christos Mandas vede la Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Moretto, l’estremo difensore ellenico ha accettato la proposta del Bournemouth, sfumata ormai la pista Torino. I club lavorano all’intesa: gli inglesi offrono un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, mentre il patron Claudio Lotito chiede l’obbligo garantito. Il giocatore, riserva in biancoceleste, spinge per la chiusura. PAROLE – «Per Mandas c’era una trattativa con il Torino ma non si era concretizzata. Ora su di lui c’è forte il Bournemouth. Il portiere ha già detto sì al club inglese, ha accettato la proposta e vuole la Premier. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mandas via dalla Lazio? Il portiere è ad un passo dal trasferimento in Premier League!

Leggi anche: Mandas via dalla Lazio, affare ad un passo: cifre e dettagli | CM

Leggi anche: Mandas riserva di Provedel: il portiere greco pronto a lasciare la Lazio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lazio: Mandas sempre in uscita: i possibili sostituti per la porta biancoceleste; Moretto – Mandas ha una richiesta dalla Serie A: c’è un incontro in programma; Il Torino vuole Mandas e Belahyane: cosa manca per l'accordo con la Lazio; Lazio, se parte Mandas si guarda in Premier per il sostituto.

Mandas via dalla Lazio, affare ad un passo: cifre e dettagli | CM - Il portiere greco, dopo la scorsa stagione vissuta da protagonista (almeno in parte), è pronto a salutare la Lazio dopo che Maurizio Sarri ha deciso di puntare su Ivan Provedel come titolare della ... calciomercato.it