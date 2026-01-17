Mamma e dottoressa nello stesso giorno | Martina discute la tesi e partorisce meno di due ore dopo

Martina, 27enne vigilessa salentina, vive una giornata straordinaria: mentre discute la tesi di laurea, si trova a dover affrontare il parto, che avviene meno di due ore dopo. All'ospedale Vito Fazzi di Lecce, madre e dottoressa si confrontano con un evento inaspettato, dimostrando coraggio e determinazione in un momento cruciale della propria vita.

