Malore per un bimbo a Roccapiemonte | Il 118 non rispondeva lo salva il vicino
Stamattina a Roccapiemonte, un bambino di 8 anni ha accusato un improvviso malore, perdendo conoscenza. La situazione ha creato apprensione tra i presenti, poiché il soccorso è stato rallentato dall'assenza di risposta del 118. Fortunatamente, un vicino di casa è intervenuto tempestivamente, contribuendo a gestire l’emergenza fino all’arrivo dei soccorsi.
Tensione, stamattina, a Roccapiemonte: un bimbo di 8 anni è stato colto da un improvviso malore, perdendo i sensi. La famiglia ha tentato di contattare il 118 per circa venti minuti, ma non avrebbe ricevuto alcuna risposta: alla fine, vista l'emergenza, il vicino di casa ha deciso di trasportare con la sua auto il piccolo, raggiungendo d'urgenza il pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Secondo quanto riporta Telenuova, il bimbo è stato affidato ai medici del nosocomio e sarebbe in buone condizioni, ma restano da verificare le presunte mancate risposte da parte del servizio d'emergenza che, in condizioni diverse, sarebbero potute costare la vita del paziente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
