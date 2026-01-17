Donyell Malen è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’annuncio del club, condiviso questa mattina, ha suscitato immediatamente entusiasmo tra i tifosi. Malen, proveniente dal Borussia Dortmund, si è mostrato pronto ad affrontare questa nuova sfida, esprimendo chiaramente il suo entusiasmo con un semplice ma deciso “daje Roma”. La sua presenza rafforza il reparto offensivo dei giallorossi, segnando un momento importante per la stagione della squadra.

È ufficiale e l’entusiasmo è immediato. Donyell Malen è un nuovo giocatore della Roma e l’annuncio mattutino del club è stato seguito dalla prima reazione del diretto interessato. L’attaccante olandese ha celebrato l’arrivo in giallorosso con un messaggio sui social: «Sono pronto, daje Roma!», accompagnato da un post che ha subito raccolto il calore dei tifosi. Tra i segnali arrivati nelle prime ore c’è anche quello di Joshua Zirkzee, che con un like ha mostrato il suo supporto al connazionale. Un gesto che non passa inosservato: Manchester United e Roma restano collegate anche sul fronte mercato, con Zirkzee a lungo accostato alla squadra di Gasperini nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Malen è della Roma: «Sono pronto, daje Roma!»

Leggi anche: Roma, Malen è pronto: ufficialità attesa domani

Leggi anche: Malen e Robinio Vaz: chi sono i due nuovi acquisti della Roma

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Roma Malen è pronto | ufficialità attesa domani; Malen Roma è fatta | altro colpo in attacco dei giallorossi dopo Robinio Vaz! Le cifre e i dettagli dell’operazione; Malen Roma adesso è ufficiale | ecco l’attaccante per Gasperini! Il comunicato; Roma Malen è il secondo colpo | qualità e soluzioni nuove per l’attacco.

Roma, Malen: “Mi hanno convinto le ambizioni del club e la passione dei tifosi” - Dopo l'annuncio ufficiale, Donyell Malen si è presentato alla Roma con una prima intervista ai canali del club giallorosso ... gianlucadimarzio.com