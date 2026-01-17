Quando non tornava a Firenze da mesi, la sua assenza si sentiva. Soprattutto nei momenti difficili della squadra o se c’era un giocatore un po’ troppo “ chiacchierato ” sul mercato. Poi arrivava l’annuncio: “Domani arriva Rocco”. E tutto sembrava calmarsi, tornare alla normalità, se può davvero esistere una “normalità” a Firenze quando si parla di calcio. Arrivava dagli Stati Uniti (la sua vera casa), rassicurava e incoraggiava la squadra, allenatori e dirigenti. Stimolava la Fiesole facendo sognare i tifosi: coppe da vincere, obiettivo Champions, perfino scudetto. E tutto rientrava, tutto l’ambiente ne giovava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Make Fiorentina Great Again”: il pensiero stupendo di Rocco Commisso e quella poltrona d’onore nella storia viola

Leggi anche: Un altro dramma viola: è morto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso

Leggi anche: Fiorentina: è morto Rocco Commisso. L’annuncio della società nella notte. La malattia e la passione viola. Incognita sul futuro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

#FiorentinaUdinese 2-0 42 | Gudmundsson makes it two for Fiorentina #ForzaUdinese #AléUdin x.com

Un’icona della gastronomia fiorentina a due passi da Santa Maria Novella - facebook.com facebook