Magazzini pieni e tasse alte | l’allarme di Confesercenti Veneto Centrale sul commercio di vicinato

Confesercenti Veneto Centrale segnala preoccupazioni riguardo alla difficile situazione del commercio di vicinato. I magazzini sono pieni di merce invenduta, la liquidità delle imprese è compromessa e le tasse risultano troppo elevate rispetto alle reali condizioni del settore. Questi fattori rischiano di compromettere la sostenibilità delle attività commerciali locali, evidenziando la necessità di interventi mirati per sostenere il comparto.

Accanto al tema fiscale, Confesercenti Veneto Centrale chiede anche una revisione delle regole del mercato: dal calendario dei saldi a una maggiore trasparenza e controllo sulle promozioni, in particolare online, che oggi creano una concorrenza squilibrata a danno dei negozi fisici Magazzini pieni di merce invenduta, liquidità bloccata e un carico fiscale che non tiene conto della reale situazione delle imprese. È questo il quadro che Confesercenti del Veneto Centrale che denuncia come una delle principali criticità che oggi colpiscono il commercio, in particolare il settore moda e abbigliamento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

