A Madrid, durante la Festa di Sant’Antonio, numerosi proprietari di animali domestici hanno partecipato a una cerimonia di benedizione in chiesa. In un sabato mattina umido, i fedeli hanno portato i loro animali per ricevere la benedizione da parte dei sacerdoti, in occasione di questa tradizione dedicata al santo patrono degli animali. Un momento di devozione che rafforza il legame tra persone e i loro amici a quattro zampe.

A Madrid decine di proprietari di animali domestici hanno portato i loro animali in chiesa in un sabato mattina umido, dove i preti cattolici li hanno benedetti nel giorno di Sant’Antonio, il santo patrono degli animali. La cerimonia si è svolta sulla scalinata della chiesa di Sant’Antonio, nel centro di Madrid, dove cani e gatti hanno aspettato pazientemente di essere aspersi con l’acqua santa. I capi della vivace chiesa centrale credono che fosse normale che gli animali venissero benedetti, oggigiorno si chiede di benedire le case, i giardini e persino le strade. La tradizione cattolica vuole portare salute e protezione agli animali per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Madrid, decine di animali domestici ricevono benedizioni in occasione della Festa di Sant'Antonio

