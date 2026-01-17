Madri figlie e il ciclo della vita nell’incanto di Raperonzolo
Uno spettacolo comico e poetico che parla della figura femminile, del rapporto tra madri e figlie e del ciclo della vita. Una storia celebre messa in scena in modo originale, traendo ispirazione dalla Petrosinella raccontata nel 1600 da Cesare Basile, dalla Prezzemolina delle fiabe italiane di Italo Calvino e soprattutto dalla Raperonzolo dei fratelli Grimm, il tutto rielaborato in modo da incantare adulti e bambini. È la rappresentazione che verrà proposta domani alle 16 a Lisso, nell’auditorium di Palazzo Terragni, da Daniele De Bernardi del Teatrino dell’Erba Matta sotto il titolo “Raperonzolo“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
