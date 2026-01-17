Macron si crede in Top Gun Brigitte entra in modalità dj e alza il volume Si è stancata di sentirlo? Video
In questo video, Emmanuel Macron si mostra con un look da aviator, completo di occhiali azzurrati e postura da comandante. La scena suggerisce un’immagine di determinazione e sicurezza, mentre Brigitte si prepara a entrare in modalità DJ, alzando il volume. Un’immagine che gioca con l’immaginario militare e musicale, senza ricorrere a effetti di intelligenza artificiale, offrendo uno sguardo originale e sobrio sulla personalità del presidente francese.
No, non è intelligenza artificiale. È Emmanuel Macron con gli occhiali da aviatore, lenti azzurrate, posa da briefing pre-volo e tono da comandante che sta per salire su un caccia. All’Eliseo, mentre si discute del futuro istituzionale della Nuova Caledonia, il presidente appare come se avesse appena parcheggiato un F-18 nel cortile. «Vi prego di scusarmi per questi occhiali, che sono legati a un problema benigno», dice. Ma l’immagine corre più veloce della spiegazione. Macron sembra convinto di essere in Top Gun, versione Quinta Repubblica. “L’occhio della tigre” di Macron. Seduto tra Gérard Larcher e Yaël Braun-Pivet, assicura che dovremo “subirlo così” ancora per un po ’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
