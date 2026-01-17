Macron si crede in Top Gun Brigitte entra in modalità dj e alza il volume Si è stancata di sentirlo? Video

In questo video, Emmanuel Macron si mostra con un look da aviator, completo di occhiali azzurrati e postura da comandante. La scena suggerisce un’immagine di determinazione e sicurezza, mentre Brigitte si prepara a entrare in modalità DJ, alzando il volume. Un’immagine che gioca con l’immaginario militare e musicale, senza ricorrere a effetti di intelligenza artificiale, offrendo uno sguardo originale e sobrio sulla personalità del presidente francese.

