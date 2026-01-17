Macron con gli occhiali da sole scuri all' Eliseo | Li dovrò portare per un po'

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato visto indossare occhiali da sole scuri all’interno dell’Eliseo, suscitando curiosità. In un breve messaggio, Macron ha spiegato di aver avuto un problema alla vista che richiede l’uso degli occhiali per un certo periodo. Questa scelta, inattesa, si inserisce nelle normali esigenze di salute senza implicazioni particolari, rimanendo un aspetto discreto della sua quotidianità.

(Agenzia Vista) Francia, 17 gennaio 2026 “Vedete i miei occhiali da sole scuri, ho avuto un piccolo problema alla vista. Vi prego di scusarmi per gli occhiali da sole, ma dovrò indossarli per un po'”. Così il Presidente francese Emmanuel Macron, ospitando i colloqui al Palazzo dell'Eliseo con la Presidente dell'Assemblea Nazionale Yael Braun-Pivet, il Presidente del Senato Gérard Larcher e i rappresentanti di diversi gruppi politici del Congresso della Nuova Caledonia. La Nuova Caledonia, territorio francese d'oltremare nel Pacifico, rimane politicamente divisa dopo una serie di referendum sull'indipendenza tenutisi negli ultimi anni Elysee Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

