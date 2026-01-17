Macron all’Eliseo con gli occhiali da sole per un problema alla vista | Mi scuso dovrò indossarli per un po’

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato sorpreso all’Eliseo con gli occhiali da sole, spiegando di aver avuto un problema alla vista. Durante un evento ufficiale, ha chiesto scusa per l’uso degli occhiali scuri, precisando che dovrà indossarli per un certo periodo. La scelta di Macron ha attirato l’attenzione, ma si tratta semplicemente di una misura temporanea legata a questioni di salute visiva.

“Vedete i miei occhiali da sole scuri, ho avuto un piccolo problema alla vista. Vi prego di scusarmi per gli occhiali da sole, ma dovrò indossarli per un po’”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, che si è presentato con gli occhiali scuri ai colloqui al Palazzo dell’Eliseo con la presidente dell’Assemblea Nazionale Yael Braun-Pivet, il presidente del Senato Gérard Larcher e i rappresentanti di diversi gruppi politici del Congresso della Nuova Caledonia. Già nei giorni scorsi, al discorso di inizio anno con le forza armate Macron aveva parlato del suo occhio arrossato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

