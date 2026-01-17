La Maceratese ha rappresentato per me momenti speciali e significativi. La fiducia della società si è manifestata chiaramente quando hanno deciso di prolungare il mio contratto fino a giugno 2028. Questa conferma è per me motivo di grande soddisfazione e stimolo a continuare a dare il massimo, contribuendo alla crescita della squadra e della comunità che ci supporta.

"Ho percepito il riconoscimento della società quando mi hanno proposto di prolungare il contratto con la Maceratese fino a giugno 2028". L'attaccante biancorosso Riccardo Arbusti, classe 2008, ricorderà a lungo quel momento. "Sicuro. Non solo, indosso la maglia di una piazza importante che dà onori e oneri. C'è in me tanta soddisfazione". È stato tutto così veloce. "Vero, sono arrivato ad agosto e da allora non mi sono mai tirato indietro mettendo tanto impegno e seguendo i consigli che mi sono stati dati". Il giovane si è messo in mostra segnando due reti: una con il Giulianova al debutto e un'altra con il Chieti, l'obiettivo è continuare.

"Maceratese, mi hai dato momenti unici"

