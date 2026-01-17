M5S Conte | io sosia di me stesso? A Trump ho detto anche dei no

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha recentemente scritto al Corriere della Sera per chiarire la sua posizione sulla coerenza in politica internazionale. Rispondendo a un commento di Ferruccio De Bortoli, ha sottolineato di non essere il sosia del Conte premier e ha ribadito il suo impegno nel rispettare le proprie convinzioni, anche in incontri internazionali come quello con Donald Trump.

Roma, 17 gen. (askanews) – Il presidente del Movimento 5 stelle scrive al Corriere della sera per rivendicare la sua coerenza in materia di politica internazionale, replicando a un commento dell'ex direttore Ferruccio De Bortoli: "Non sono il sosia del Conte premier. Sono sempre io. Oggi all'opposizione, come ieri al Governo, vivo la politica estera e le nostre storiche alle- anze, come quella con gli Stati Uniti, senza mai abbandonare lo spirito critico, senza alcuna sudditanza", scrive Giuseppe Conte. "Con alleati come gli Stati Uniti, al Governo – spiega – ho collaborato, con Trump ho intrattenuto stretti rapporti in nome dell'amicizia storica con gli Usa.

