Luzzatto Voghera Cdec difende Delrio | La definizione di antisemitismo del suo ddl è necessaria

Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione Ce. Dec, sottolinea l'importanza di una definizione chiara di antisemitismo nel disegno di legge di Delrio. Secondo l’esperto, una formulazione precisa è fondamentale per affrontare efficacemente le sfide legate alla discriminazione e garantire un’efficace tutela delle comunità ebraiche. La discussione politica si inserisce in un contesto in cui la chiarezza normativa rappresenta un passo importante per contrastare ogni forma di odio.

"Non è perfetta, ma è uno strumento fondamentale su cui va evitata ogni strumentalizzazione", dice in Senato il direttore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, auspicandosi anche “la scrittura di un testo unitario” in materia Il centrosinistra si è impantanato, ma secondo un esperto come Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (Cdec), la definizione di antisemitismo del ddl di Graziano Delrio “non solo è corretta, ma necessaria”. Lo si legge nella sua audizione del 15 gennaio in Senato. Per anni ha militato nel Partito comunista, e il suo nome spunta in presentazioni pubbliche e convegni insieme a quello di Gad Lerner, giornalista che – al contrario – sul disegno di legge presentato dal dem non è per nulla d’accordo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

