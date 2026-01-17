Lutto per la scomparsa di Edda Dea Alessandrelli con il marito Amerigo Tucci pioniera della movida abruzzese

Lutto a Silvi Marina e nell'intera provincia di Pescara per la scomparsa di Edda “Dea” Alessandrelli, vedova di Amerigo Tucci, pioniere della movida abruzzese e storico balneatore pescarese.La Alessandrelli è venuta a mancare all'età di 81 anni giovedì 15 gennaio dopo aver combattuto contro un male. Questo il ricordo che fa della madre l'imprenditore Ezio Tucci insieme al fratello Pierluigi: «Mamma, sarai per sempre la mia luce con quel tuo sorriso che illuminava il mare, proprio come il tuo stabilimento balneare illuminava le estati di tutti noi». Vedova dell'imprenditore balneare e di discoteche Amerigo Tucci deceduto nell'ottobre del 2020 con il quale aveva condiviso sogni, fatiche e successi, attraversando stagioni luminose e momenti più duri con quella dignità silenziosa che appartiene alle persone autentiche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

